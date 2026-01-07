MEN szykuje kolejne zmiany w szkołach. "Ochrona przed dyskryminacją"

Resort edukacji chce ograniczyć możliwość ingerencji szkół w wygląd uczniów. Obecnie wiele regulaminów placówek zawiera surowe restrykcje w tym zakresie. Zakazuje się uczniom m.in. farbowania włosów, robienia makijażu, malowania paznokci, czy noszenia konkretnych fryzur. Zdaniem MEN, ingerencja szkoły w indywidualną ekspresję uczniów często idzie zbyt daleko. To właśnie ma się wkrótce zmienić.

Koniec z zakazami w szkołach? MEN pracuje nad nowymi przepisami

Z informacji przekazanej przez wiceminister edukacji Katarzynę Lubnauer wynika, że trwają prace nad nowelizacją Prawa oświatowego. Zmiany mają na celu wprowadzenie ustawowej ochrony przed dyskryminacją ze względu na wygląd. Chodzi, jak podaje PAP, o "uporządkowanie materii prawnej", która pozwalała na zbyt dużą dowolność interpretacji przez rady pedagogiczne. Mimo zapowiadanej wolności.

Podjęte przez MEN działania mają stanowić odpowiedź na liczne interwencje. Jako przykład podaje się tu głośną w ostatnim czasie sprawę krakowskiego liceum, gdzie fryzura jednego z uczniów nie spodobała się dyrektorowi i został on przez niego zapisany do fryzjera.

Po zmianach szkoły mają zachować prawo do wymagania odpowiedniego stroju ochronnego w laboratoriach czy warsztatach oraz stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego.

Nie wszystko będzie dozwolone

Planowane zmiany nie oznaczają jednak, że w kwestii ubioru będzie panowała nieograniczona swoboda. Uczniowie wciąż będą musieli przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych.

W myśl propozycji MEN, zakazane będzie noszenie strojów, które nawołują do nienawiści, dyskryminują innych, są niezgodne z prawem oraz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w tym roku. Projekt trafił już bowiem do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

