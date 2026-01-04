"Spożywczak+", czyli PSL jak PiS

PROSTO ZYGZAKIEM II Już mi się wydawało, że w dziedzinie handlu artykułami spożywczymi nie da się wymyślić nic głupszego od – określonego przeze mnie w jednym z felietonów mianem „Spożywczak+”, a wymyślonego przez polityków PiS – niedorzecznego pomysłu powołania do życia „państwowej sieci sprzedaży produktów żywnościowych”, czyli Krajowej Grupy Spożywczej (KGS).
A jednak nie doceniłem PSL, którego politycy w upaństwowianiu wszystkiego, co się da, nie dają się wyprzedzić nawet politykom PiS, co nie jest rzeczą łatwą.
Sklecona za rządów PiS, w 2022 r., Krajowa Grupa Spożywcza miała – jeśli wierzyć słowom jednego z ówczesnych wiceministrów – docelowo w polskim łańcuchu żywienia „być obecna od pola do stołu”, a to dzięki „stworzeniu lub przejęciu jakiejś sieci
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
