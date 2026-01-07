Tragedia na Opolszczyźnie. Zwłoki 62-latka w nadpalonym ubraniu

Do dramatycznego odkrycia doszło w Święto Trzech Króli w Czepielowicach w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie. Policjanci około godz. 10 rano otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok mężczyzny na terenie jednej z posesji. Ciało 62-latka znalazła przed domem jego krewna, która przyszła w odwiedziny.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, od razu zwrócili uwagę, że ubranie mężczyzny nosiło ślady nadpalenia. Nadzór nad sprawą objął prokurator. – Na tę chwilę udział osób trzecich jest mało prawdopodobny – mówi "Faktowi" prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami śledczych, miało dojść do tragicznego w skutkach wypadku.

Zaskakująca teoria śledczych

– Oględziny tak ciała, jak i posesji, w szczególności wnętrza tego domu, pozwalają na wysnucie hipotezy, że najprawdopodobniej ten mężczyzna, chcąc zapalić papierosa od płomienia kuchenki gazowej, doprowadził do zajęcia się odzieży, a następnie, reagując na fakt, że jego odzież płonęła, wybiegł z domu i stracił przytomność – informuje prokurator Bar.

Z kolei asp. sztab. Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu powiedziała Radiu Opole: – Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem brzeskiej prokuratury. Technik kryminalistyki zabezpieczył materiały dowodowe, a ciało 53-letniego mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Gazeta zauważa, że 6 stycznia na dworze panowały bardzo niskie temperatury. "Śledczy biorą więc pod uwagę, że do śmierci mężczyzny mogło dojść nie tylko w wyniku działania ognia, ale też w wyniku wychłodzenia lub połączenia tych dwóch czynników. Dokładną przyczynę zgonu 63-latka ma wykazać zlecona sekcja zwłok. Jej wyniki możemy poznać za kilka tygodni. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci" – czytamy.

