Śmierć niemowlęcia w mieszkaniu w Warszawie. Są wyniki sekcji zwłok

Dramat rozegrał się w nocy z poniedziałku na wtorek w bloku przy ulicy Modzelewskiego na stołecznym Mokotowie. To wtedy do jednego z mieszkań przybyła policja. Służby zostały zaalarmowane do awantury, która miała mieć tam miejsce. Kiedy funkcjonariusze dotarli na wskazany adres, nikt nie otworzył im drzwi. Na miejsce wezwano straż pożarną. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W środku ujawniono ciało 7-miesięcznego chłopca. Mimo obecności zespołu ratownictwa medycznego, życia dziecka nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon. W lokalu obecni byli rodzice chłopca. Oboje zostali zatrzymani. W chwili wejścia służb byli pod wpływem alkoholu.

Zwłoki dziecka w mieszkaniu na Mokotowie. Nowe informacje prokuratury

W środę nowe informacje w sprawie przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Jak poinformował, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci. Zastrzegł jednocześnie, że jest to kwalifikacja standardowa.

Okazuje się, że przeprowadzono już sekcję zwłok niemowlęcia. Wykazała ona, że chłopiec zmarł z przyczyn naturalnych. – Biegły stwierdził nagłe ustanie krążenia. Zaobserwował też wrodzoną wadę mózgu, która mogła spowodować nagłe ustanie funkcji życiowych – wyjaśnił.

W mieszkaniu nie doszło do awantury

Z informacji przekazanych przez prok. Skibę wynika ponadto, że wbrew wersji sąsiadów, którzy zawiadomili służby, w mieszkaniu nie doszło do awantury. Krzyki były reakcją na ujawnienie zwłok dziecka.

W sprawie jako świadka dotychczas udało się przesłuchać jedynie ojca zmarłego chłopca. – Z uwagi na stan zdrowia i silne reakcje psychiczne matki spowodowane śmiercią dziecka, niemożliwe było przesłuchanie jej dzisiaj. Został przewieziona do szpital psychiatrycznego – poinformował podczas środowej konferencji prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytaj też:

"Nie umarł z powodu tętniaka". Żona aktora ujawnia prawdę