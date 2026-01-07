Wielkie zmiany w Allegro. Polski gigant rezygnuje z tych państw

Finalizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych. Oczekuje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w I poł. 2026 roku. W rezultacie tych decyzji segment Mall South został zaklasyfikowany jako działalność zaniechana w sprawozdaniach finansowych Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., podano.

"Transakcja ta stanowi ostateczny etap realizacji priorytetu strategicznego Allegro, jakim jest zakończenie restrukturyzacji Grupy Mall. Krok ten ma na celu uproszczenie struktury międzynarodowej i koncentrację kapitału na skalowalnym modelu marketplace (tzw. model asset-light) w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Po zakończeniu gruntownej reorganizacji i integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech (Mall North) Grupa uznała, że w dużej mierze niezależna działalność w Słowenii i Chorwacji, funkcjonująca w oparciu o dotychczasową infrastrukturę technologiczną Grupy Mall, posiada najlepsze perspektywy budowania przyszłej wartości w strukturach wyspecjalizowanego właściciela" – czytamy w komunikacie.

Jakie będą konsekwencje zmian?

Spółka podała też, że za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r. segment Mall South wygenerował:

– Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) na poziomie 387,1 mln zł (-6,7% r/r);

– Przychody na poziomie 291,2 mln zł (-7,8% r/r) oraz

– Skorygowaną EBITDA na poziomie -23,8 mln zł (-9,2% r/r).

"Mimo szacowanego przez spółkę łącznego niepowtarzalnego negatywnego wpływu transakcji na wynik netto w wysokości około 235 mln zł (w tym 105 mln zł niegotówkowego odpisu aktualizującego ujętego już w IV kw. 2025 r.) rada dyrektorów przewiduje, że sprzedaż wpłynie pozytywnie na profil skorygowanej EBITDA Grupy dzięki wyeliminowaniu strat operacyjnych generowanych przez Mall South" – podano także.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

