Wielkie zmiany na Allegro. Nowa funkcja nadawania paczek

Faza testowa nowej usługi Allegro Delivery wystartowała 9 grudnia 2025 roku. Na tym etapie usługa będzie dostępna dla przesyłek między automatami paczkowymi Allegro One Box, których jest już ponad 8 tys. w całej Polsce.

"Wyróżnia ją prostota i wygoda: nadawca, zalogowany użytkownik Allegro, może wygenerować i opłacić wysyłkę paczki w aplikacji mobilnej, a następnie nadać paczkę za pomocą wygenerowanego kodu w dowolnym One Boxie – bez konieczności drukowania etykiety. Odbiorca natomiast nie musi posiadać konta Allegro" – czytamy w komunikacie.

Allegro Delivery to partnerski program dostaw, w ramach którego Allegro przejmuje odpowiedzialność za przesyłkę na każdym etapie jej podróży – od nadania, przez dostawę, aż po ewentualny zwrot i reklamację.

Program współtworzy sieć operatorów logistycznych, oferując wspólnie ponad 68 tys. punktów i automatów paczkowych w całej Polsce, w tym Allegro One Box i Allegro One Punkt, a także DHL, DPD Pickup, Żabka i ORLEN Paczka. Program uzupełniają dostawy pod adres realizowane w ramach Allegro One Kurier, DHL oraz Kuriera DPD.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

