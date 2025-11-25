Zakaz handlu w niedziele. "Rząd myśli, by to obejść"

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy zakładający wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Propozycja autorstwa Polski 2050 zakłada umożliwienie działalności handlowej w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, a nie jak dotychczas – jedynie w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Zgodnie z projektem, za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

"Solidarność" alarmuje. Liczy na prezydenta Nawrockiego

Sprzeciw wobec zwiększenia limitu handlowych niedziel wyraża "Solidarność". Zdaniem związkowców, proponowane zmiany są niekorzystne dla pracowników i apelują do nich o czujność.

Alfred Bujara, szef handlowej "S", liczy na weto prezydenta Karola Nawrockiego. – Mamy 4,5 roku pewności, że niedziele nie zostaną wprowadzone, aczkolwiek dochodzą do mnie głosy, że rząd myśli o tym, by to obejść i wydać decyzje w formie rozporządzenia – powiedział w rozmowie z Radiem Maryja.

Ocenił, że "to byłby absurd, ale w tym kraju wiele takich absurdów ma miejsce w zakresie prawa". – Wszystkiego się więc możemy spodziewać – dodał Bujara.

Niedziele handlowe w 2025 roku. W grudniu aż trzy

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. prawo to nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku. W tym roku zostało ich jeszcze trzy: 7, 14 i 21 grudnia.

Według sondażu przeprowadzonego w lutym przez UCE Research, 47 proc. Polaków nie chce przywrócenia handlu w niedziele. Przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzednich badań widać, że odsetek zwolenników handlowych niedziel się zmniejszył.

Zakaz nie obejmuje m.in. stacji paliw i kawiarni. Za jego złamanie grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

