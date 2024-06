Wraca sprawa zakazu handlu. Sklepy będą czynne w pierwszą i trzecią niedzielę w miesiącu?

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. prawo to nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku. W tym roku zostało ich jeszcze cztery: 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 grudnia i 22 grudnia.

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy wniesiony przez Polskę 2050 zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Projektem autorstwa posłów partii Szymona Hołowni Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę i potrwa do piątku.

Handel w pierwszą i trzecią niedzielę w miesiącu? "Dezorientacja klientów"

W stanowisku POiHD czytamy, że projekt ten "nie porządkuje sytuacji na rynku, utrzymując duża liczbę wyjątków od zakazu handlu w niedziele i różnicując status osób, pracujących w niedziele w różnych podmiotach sektora handlu".

"Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności" – napisano.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co – w opinii POiHD – nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych i prowadzi do nadużyć. Organizacja ma również zastrzeżenia do 1-miesięcznego vacatio legis. Jej zdaniem to zdecydowanie zbyt krótki termin na dostosowanie harmonogramu pracy i działań logistycznych.

POHiD za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele w roku

POHiD jest przeciwna wprowadzaniu dodatkowych ustawowych regulacji dotyczących wynagrodzenia pracowników pracujących w niedziele. Polityka płacowa każdej z firm powinna być zgodna z kodeksem pracy, a ewentualne dodatkowe rozwiązania powinny zostać w gestii każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie opowiada się za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych w roku.

"Firmy zrzeszone w POHiD w przeważającej większości popierają otwarcie handlu we wszystkie niedziele w roku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu" – czytamy w oświadczeniu.

"Uważamy, że zmiany obowiązujących regulacji dotyczących handlu w niedziele powinny zmierzać w kierunku stworzenia równego prawa dla wszystkich podmiotów na rynku i jesteśmy otwarci na dialog z rządem w tej materii" – podkreślono.

