Wszędzie masło

Mało znana, mało rozpoznawalna, za to ciesząca się maleńkimi poparciami Magdalena Biejat została kandydatem Lewicy na prezydenta Polski. Stop. Do niedawna była członkiem partii Razem, ale – zdaje się – kariera wymagała odejścia z tego ugrupowania, więc... Stop. Maciej Konieczny z Razem poinformował, że nie będzie głosował na dawną koleżankę, ponieważ: „Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy Magda Biejat zmieniała pogląd w kluczowej kwestii, to mógłbym sobie kupić masło. A to nie są tanie rzeczy”.... Stop. Po wyborach Biejat trafi do Platformy?