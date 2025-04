Hołownia znów krytykuje koalicjantów. "Nie mają pojęcia, o czym mówią"

Dowództwo amerykańskiej armii ogłosiło relokację personelu i sprzętu wojskowego z Jasionki pod Rzeszowem do innych miejsc w Polsce. W komunikacie podkreślono, że przeniesienie żołnierzy USA jest "częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności".

"Jasionka pod kierownictwem Polski i krajów NATO będzie nadal wykorzystywana do pomocy militarnej Ukrainie" – zaznaczono.

Relokacja wojsk USA z Jasionki. "Możemy na tym nawet zyskać"

Do sprawy odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Chcę wam jasno i wyraźnie powiedzieć, że tu nie ma żadnych nieoczekiwanych ruchów. Bardzo martwią mnie niektóre zupełnie nieodpowiedzialne wypowiedzi, również polityków naszej koalicji, którzy nie mając pojęcia, o czym mówią, mówią – skomentował kandydat Polski 2050 na prezydenta podczas spotkania z wyborcami w Andrychowie (woj. małopolskie). Nie sprecyzował jednak, jakie "nieodpowiedzialne wypowiedzi" i których polityków koalicji ma na myśli.

– Jesteśmy bezpieczni. W Jasionce od grudnia, uwaga, od grudnia stoją niemieckie, nie amerykańskie Patrioty. Rozumiem, że dla niektórych może to być ukłucie w samo serce, ale tak, to są niemieckie Patrioty – ironizował polityk.

– Jeżeli chodzi o żołnierzy amerykańskich, decyzja o tym, że mają już nie chronić tej akurat infrastruktury, zapadła latem ubiegłego roku, na szczycie NATO. I to był kontyngent ekstra w stosunku do tych prawie 10 tys. żołnierzy amerykańskich, którzy są w Polsce. Kontyngent ekstra, który był dedykowany do projektu ukraińskiego – kontynuował.

– Możemy na tym nawet zyskać w ten sposób, że ci żołnierze, którzy byli nieliczeni do tych żołnierzy amerykańskich, którzy stacjonują w Polsce, tylko do projektu ukraińskiego, zostaną mimo to w Polsce, powiększając kontyngent żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce. Oni spod Jasionki przeniosą się prawdopodobnie do Żagania, być może do Powidza – dodał Hołownia.

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że wycofanie amerykańskich żołnierzy z centrum logistycznego w Jasionce, przez które idzie pomoc dla Ukrainy, było zapowiadane i konsultowane ze stroną polską "już wiele tygodni temu". – To nie jest żadne zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani z okolic Rzeszowa i z Jasionki, będą nadal stacjonowali w Polsce – powiedział szef rządu.

