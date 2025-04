"Bardzo ważny akt prawny". Szef MON: Rewolucja, której oczekują żołnierze i obywatele

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych oraz kluczowych inwestycji w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy, które przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej, są związane z sytuacją geopolityczną i potrzebą przyspieszenia procesu inwestycyjnego dotyczącego obronności. Rozwiązania wynikają także ze zwiększania liczebności Sił Zbrojnych RP, pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego oraz zapewnienia przemysłowego potencjału obronnego państwa. Projekt ustawy został skierowany do prac parlamentarnych.

– Proces inwestycyjny trwa zbyt długo. Dużą część tego procesu stanowi faza podejmowania decyzji i wydawania zgód o charakterze środowiskowym, pozwoleń wodnoprawnych, różnego rodzaju opinii, decyzji, które spowalniają proces inwestycyjny. Nie mamy czasu do stracenia. Inwestycje wojskowe (...) muszą być wykonywane natychmiast, są absolutnym priorytetem. Kończymy z tą niezdolnością, którą niestety spotkaliśmy po przejęciu rządu – powiedział na konferencji wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Koniec czekania na pozwolenia

– Dzielimy inwestycje na kluczowe i strategiczne. Kluczową inwestycją na przykład jest Tarcza Wschód, produkcja amunicji w Polsce, powstanie fabryk amunicji w Polsce – wyliczał minister obrony narodowej. – Do inwestycji strategicznych, gdzie w uproszczony sposób będzie wydawana zgoda przez wojewodę, będą krótsze terminy, bardzo precyzyjnie opisane, na cały proces odwoławczy. To 2-3-krotnie skróci cały proces inwestycyjny – wskazał.

– W jednej decyzji wojewody będą zintegrowane decyzje związane z administracyjnymi działaniami budowlanymi, architektonicznymi, decyzjami środowiskowymi. Wszystko to będzie zintegrowane, np. budowa na rzecz jednostek, zakup ziemi, nowe poligony, tworzenie nowych miejsc do ćwiczeń, składowania amunicji – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

– Potrzebujemy inwestycji infrastrukturalnych również po to, żeby przyjąć sprzęt, który zamówiliśmy. (…) Bez nowych lotnisk, magazynów, hangarów nie będziemy w stanie przyjąć sprzętu, który zamawiamy choćby u naszych amerykańskich sojuszników – zauważył szef MON.

– To jest bardzo ważny akt prawny. To jest rewolucyjne prawo na rzecz inwestycji w polskie bezpieczeństwo. To jest rewolucja, której oczekują żołnierze, dowódcy i obywatele – mówił Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do przyjętej przez rząd ustawy.

