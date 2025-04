Chciał uciec z Niemiec. Syryjczyk zaatakował Polaka

"Obywatela Syrii, który wbrew przepisom przekroczył granicę zatrzymali mundurowi ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorf. Cudzoziemiec dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza" – donosie Straż Graniczna.

Do zatrzymania imigranta doszło w poniedziałek 14 kwietnia. Mężczyzna wbrew obowiązującm przepisom przekroczył granicę z Niemiec do Polski. Syryjczyk miał jedynie niemiecką kartę pobytu uprawniającą go do legalnego pobytu w Niemczech, nie miał jednak żadnych dokumentów pozwalających mu na przedostanie się do Polski. Na obecną chwilę nie wiadomo, dlaczego mężczyźnie zależało na przedostaniu się na wschód.

Syryjczyk zaatakował pogranicznika

Wiadomo, że imigrant z Syrii zachowywał się agresywnie o nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Ponadto nie chciał okazać dokumentów do kontroli. W końcu doszło do szarpaniu i mężczyzna naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy. Ostatecznie mężczyznę doprowadzono do zgorzeleckiej placówki Straży Granicznej.

"Wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Dodatkowo za przekroczenie granicy wbrew przepisom, nie stosowanie się do poleceń i odmowę okazania dokumentu na obywatela Syrii nałożono mandaty w kwocie 1500 zł. Został skierowany do Niemiec, gdzie posiada prawo do pobytu" – czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

