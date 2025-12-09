"Bild" zszokowany raportem niemieckiej policji. Ujawniono skalę przestępczości wśród migrantów

"Niezależnie od tego, czy chodzi o przemoc, przestępstwa seksualne, czy przestępstwa związane z narkotykami, dwie narodowości przodują w niemal każdej kategorii. I to z ponad dziesięciokrotnie większą liczbą podejrzanych na 100 000 mieszkańców niż Niemcy" – alarmuje "Bild". Chodzi przede wszystkim o migrantów z Syrii i Afganistanu.

Przestępczość w Niemczech. Nowy raport BKA

Z raportu wynika, że prawie dziewięć procent wszystkich podejrzanych o przestępstwa ogólne w zeszłym roku stanowili migranci (8,8 proc.). Ich udział pozostał zatem mniej więcej na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Odsetek podejrzanych imigrantów był wyższy niż ich odsetek wśród wszystkich podejrzanych, szczególnie w sprawach przestępstw przeciwko mieniu i fałszerstw (12,3 proc.), przestępstw przeciwko życiu (12,2 proc.) i kradzieży (12,1 proc.). Liczba imigrantów, którzy sami padli ofiarą przestępstwa w 2024 roku, wzrosła o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Afgańczycy i Syryjczycy na czele statystyk

Najwięcej imigrantów pochodzi z Ukrainy (1,1 miliona), następnie z Syrii (629 000), Afganistanu (323 000) i Iraku (167 000). Niemcy mają łączną populację około 83,5 miliona.

Liczba podejrzanych o popełnienie przestępstwa przez imigrantów oraz liczba popełnionych przez nich przestępstw nieznacznie spadła w 2024 roku (o 3,6 proc.). Spadek ten jest jednak w dużej mierze spowodowany częściową legalizacją marihuany i dotyczy przede wszystkim przestępstw narkotykowych. Wzrosła natomiast liczba przestępstw z użyciem przemocy i zabójstw.

Najbardziej szokująco – pisze "Bild" – wyglądają właśnie przestępstwa z udziałem przemocy. Według gazety na 100 000 Niemców przypada 163 podejrzanych, podczas gdy wśród Syryjczyków jest to 1740 na 100 000, a wśród Afgańczyków 1722 na 100 000. Jest to zatem ponad dziesięciokrotnie więcej niż wśród niemieckich obywateli.

