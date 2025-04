Fatalne dane ze sklepów. O taniej Wielkanocy Polacy muszą zapomnieć

Wzrost cen w marcu mocno przyspieszył – do 6,7 proc. rdr. Było to zgodne z prognozami ekonomistów. Najmocniej podrożały artykuły tłuszczowe, owoce oraz napoje bezalkoholowe. Tak wynika z cyklicznie publikowanego raportu pt. "Indeks Cen w Sklepach Detalicznych", autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.

Eksperci spodziewają się, że przed samą Wielkanocą będzie w sklepach dużo drożej niż przed poprzednią. Potwierdzają to wstępne szacunki z początku kwietnia, z których wynika, że ceny w sklepach poszły w górę o 6,8 proc. rdr. Natomiast typowo świąteczne artykuły zdrożały o 8,1 proc. rdr.

W ubiegłym roku przed Wielkanocą koszty codziennych zakupów ogólnie wzrosły rdr. o 2,1 proc., a produktów związanych ze świętami – o 3,2 rdr.

Jak podkreślają analitycy, czas poprzedzający Wielkanoc to jeden z najintensywniejszych, pod względem obrotów, okresów w kalendarzu handlowym. Jest to dodatkowy impuls, mogący nakręcać wzrost cen. Dla sklepów to okazja do zwiększenia sprzedaży.

Przed Wielkanocą rosną ceny w sklepach. Co podrożało najbardziej?

Na pierwszej pozycji pod względem tempa wzrostu cen w marcu br. ponownie znalazły się artykuły tłuszczowe (masło, margaryna, olej itd.), które w ujęciu rocznym zdrożały średnio o 16,6 proc. rdr. W lutym wzrost rdr. wyniósł 16,1 proc. Warto też zauważyć, że samo masło zdrożało rdr. w marcu o 27,4 proc., a w lutym – aż o ponad 32 proc.

Drugie miejsce wśród liderów drożyzny zajęły owoce ze średnim wzrostem rdr. na poziomie 13,6 proc. (w lutym – 10,7 proc). Na trzeciej pozycji znalazły się napoje bezalkoholowe z podwyżką o 12,9 proc. rdr. Poprzednio ich ceny wzrosły rdr. o 9,8 proc.

Na czwartej pozycji w marcu znalazły się słodycze i desery ze wzrostem na poziomie 11,3 proc. rdr. (w lutym – 10,4 proc. rdr.). TOP5 najbardziej drożejących kategorii zamknął nabiał z podwyżką o 10,4 proc. rdr. (w lutym – 9,4 proc.).

W całym zestawieniu potaniały tylko produkty sypkie – tym razem o 1,2 proc. rdr. (wśród nich np. cukier, mąka, sól itd.). W lutym też były na minusie – o 0,4 proc. rdr.

