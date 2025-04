Ilu Polaków zamierza zmniejszyć wielkanocne wydatki? Jest sondaż

Swoje wielkanocne wydatki względem zeszłorocznych zamierza zmniejszyć 45,8 proc. Polaków – wynika z raportu UCE Research i Shopfully. Rok temu blisko 53 proc. osób zakładało pomniejszenie świątecznych kosztów w stosunku do 2022 r.

Obecnie 34,9 proc. respondentów zajmuje przeciwne stanowisko. 9,8 proc. konsumentów jeszcze nie wie, jak zarządzi swoim budżetem, a 9,5 proc. badanych nie potrafi się określić.

Nastawieni na oszczędzanie Polacy głównie chcą ciąć wydatki na alkohol – 38,8 proc., na wszystko po trochu – 38,4 proc., a także na ozdoby lub gadżety wielkanocne – 34,1 proc. Artykuły spożywcze wskazało 33,6 proc. pytanych, a świąteczne wyjścia (m.in. do restauracji, kawiarni, kina czy teatru) – 17,4 proc.

Wydatki na Wielkanoc. "Polacy widzą, że ceny cały czas rosną"

– Fakt, że blisko połowa społeczeństwa planuje zmniejszyć swoje świąteczne wydatki w porównaniu do zeszłorocznych, świadczy o tym, że wśród konsumentów wciąż panuje niepewność. Polacy widzą, że ceny, szczególnie żywności, cały czas rosną – powiedział ekspert rynku retailowego i współautor badania z Shopfully Robert Biegaj.

Podkreślił, że potwierdzają to też dane z rynku, np. publikowane przez GUS czy UCE Research i Uniwersytet WSB Merito. – I to w zasadzie skłania rodaków do zachowania ostrożności. Liczyłem na to, że w tym roku takich osób będzie nieco mniej, tj. w granicach 35 proc. Jednak jest nieco inaczej – ocenił ekspert.

W jego opinii Polacy oszczędzają nie tylko z przyzwyczajenia nabytego w czasie pandemii oraz wysokiej inflacji, ale także w dużej mierze z powodu aktualnej sytuacji finansowej.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-3 kwietnia 2025 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w ramach raportu pt. "Świąteczne wydatki Polaków. Wielkanoc 2025" na próbie 1008 konsumentów w wieku 18-80 lat.

