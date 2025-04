Tak rosły ceny w marcu. GUS podał najnowsze dane o inflacji

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2025 r. wzrosły o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 6,4 proc. i towarów o 4,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2 proc. (w tym towarów – również o 0,2 proc., a usług – o 0,1 proc.)" – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

"W styczniu 2025 r. w stosunku do stycznia 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,9 proc. wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 5,3 proc." – napisano w komunikacie opublikowanym we wtorek (15 kwietnia).

Te produkty podrożały najbardziej

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: odzieży i obuwia (o 3,4 proc.), żywności (o 0,2 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1 proc.), łączności (o 1,3 proc.), mieszkania (o 0,1 proc.) oraz zdrowia (o 0,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio: o 0,12 pkt proc., 0,05 pkt proc., 0,05 pkt proc., 0,05 pkt proc. i po 0,03 pkt proc.

Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2 proc.) oraz transportu (o 1,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. i 0,11 pkt proc. – odnotował GUS.

Inflacja w Polsce według GUS. Komentarze ekonomistów

"Mamy to! Inflacja w marcu potwierdzona na poziomie 4,9% r/r, co oznacza, że piątki z przodu w 2025 już najpewniej nie zobaczymy. Jednocześnie miesięczny wzrost cen został zrewidowany do 0,2% z 0,1% wg wstępnego szacunku. Inflacja usług spowolniła do 6,4% r/r z 6,6% r/r w lutym, a towarów przyspieszyła nieznacznie do 4,4% r/r z 4,3% r/r. Szacujemy, że inflacja bazowa powróciła do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP po raz pierwszy od połowy 2021" – napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści Banku PKO BP.

"Marcowa inflacja potwierdzona na 4,9%r/r. Zamiast marcowego szczytu mieliśmy płaskowyż, a inflacja bazowa spadała w 1kw25 (w marcu ~3,6%). Poprawiające się perspektywy inflacyjne to jeden z głównych powodów zwrotu w nastawieniu RPP, która już w maju może obniżyć stopy o 50 pb" – prognozują analitycy ING.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja w marcu wyniosła 4,9 proc. (wobec 4,9 proc. r/r w lutym).

