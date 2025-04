Jastrzębie bohatersko bronią złotego przed Tuskiem. Brawo!

Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) i jego Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) od ponad roku – a właściwie już od niemal półtora roku – należą się wielkie podziękowania za zdecydowaną obronę polskiej waluty; należą się od wszystkich, którym siła złotego leży na sercu.

A od kiedy w obu tych instytucjach górę zaczęło brać stanowisko sprowadzające się do tego, że w związku z odroczeniem przez Tuska aż do września 2025 r. (czyli do czasu po wyborach prezydenckich) ostatecznego "odmrożenia" (czyli wielkiej podwyżki) cen prądu i gazu, trzeba także o cały rok (czyli aż do początku 2026 r.) odłożyć decyzje Rady Polityki Pieniężnej związane z obniżką poziomu stóp procentowych – te podziękowania należą się NBP i RPP "jeszcze bardziej". Tym bardziej, że rząd Tuska – podobnie jak wcześniej rząd Morawieckiego – prowadzi niezwykle nieodpowiedzialną i niebezpieczną, bo "ekspansywną" politykę fiskalną, uniemożliwiając w ten sposób szybkie pożegnanie się przez Polaków z wysoką inflacją.