Partia koalicji wybierze nowego przewodniczącego. Znamy listę kandydatów

W środę 10 grudnia minął termin zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Polski 2050. Na ostatecznej liście znalazło się siedmioro kandydatów. Co ważne, o stanowisko nie będzie ubiegać się dotychczasowy lider partii Szymon Hołownia, mimo że – jak twierdził Onet – działacze do końca zbierali podpisy potrzebne do rejestracji jego kandydatury.

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Hołownia ustąpił z funkcji marszałka Sejmu. Zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Lider 2050 został natomiast wybrany na wicemarszałka izby.

Co z przyszłością Hołowni?

Hołownia aplikuje na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Sam jednak przyznaje, że jego szanse na wygraną są niewielkie. "Kto będzie WYSOKIM Komisarzem ds. Uchodźców – ogłosi Sekretarz Generalny pewnie w przyszłym tygodniu (ja raczej się nie nastawiam), ale wygląda na to, że roboty tu nie zabraknie i dla NISKICH Aspirantów Sztabowych, którzy naprawdę głęboko wierzą, że – jeśli po naszym przejściu przez świat ma na nim zostać cokolwiek jeszcze dla naszych dzieci – Narody powinny być dziś Zjednoczone, a nie Podzielone" – napisał w czwartek na Facebooku.

facebook

Według nieoficjalnych doniesień medialnych, w koalicji rządzącej panuje przekonanie, że Hołownia zostanie w Polsce. Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki ocenił nawet, że były już marszałek Sejmu mógłby zdecydować się na fotel wicepremiera.

Wybory w Polsce 2050. Lista kandydatów

O stanowisko przewodniczącego Polski 2050 powalczą: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, europoseł Michał Kobosko, poseł Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poseł Ryszard Petru oraz poseł Bartosz Romowicz.

Wybory w Polsce 2050 odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Czytaj też:

Wybory w Lewicy. Czarzasty ogłosił decyzję