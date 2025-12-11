Wybory w Lewicy. Czarzasty ogłosił decyzję

Wybory w Nowej Lewicy odbędą się 14 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę.

Czarzasty przekazał w czwartek, że na kierownicze stanowiska w swojej partii rekomenduje wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk i posła Tomasza Trelę.

– Ustaliliśmy, że będziemy prosili kongres, żeby pan premier Gawkowski został pierwszym wiceprzewodniczącym w partii – zaznaczył Czarzasty.

Zmiana terminu ogłoszenia decyzji

O kandydaturze Czarzastego informowały już wcześniej media. W środę informację o starcie marszałka Sejmu przekazała Interia. Portal przypomniał, że spekulacje na temat ewentualnego startu tego polityka na szefa Nowej Lewicy trwają już od kilku tygodni.

– Decyzja wydaje się przesądzona, Włodek podejmie rękawicę. Chociaż oficjalnie jeszcze tego nie ogłosił – mówił jeden z rozmówców Interii. Jak się niebawem okazało, doniesienia były trafne. Decyzja ostatecznie zapadła.

Serwis wskazał, że pierwotnie ogłoszenie decyzji było planowane na środę 10 grudnia. Przewidywano, e może się to przeciągnąć aż do weekendu. Powodem była inna ważna konferencja dotycząca składki zdrowotnej. Lewica nie chciała by temat został "przykryty".

Ostatecznie Czarzasty ogłosił decyzję w czwartek.

Kongres partii już w niedzielę

Kongres Nowej Lewicy podczas którego dokonany zostanie wybór nowych władz partii odbędzie się w niedzielę 14 grudnia.

Nowa Lewica to ugrupowanie powstałe w roku 2021 na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny. Podczas kongresu zjednoczeniowego, który odbył się 9 października 2021 roku, na współprzewodniczących partii wybrano właśnie Włodzimierza Czarzastego, jako przedstawiciela frakcji SLD i Roberta Biedronia z frakcji Wiosna. Partia od października 2023 roku współtworzy rząd na czele którego stoi Donald Tusk. Sam Czarzasty 18 listopada został wybrany na marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił on w połowie kadencji dotychczasowego marszałka Szymona Hołownię.

