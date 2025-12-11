Prezydent blokuje nominacje profesorskie? Leśkiewicz: Uspokajam i wyjaśniam

W czwartek na antenie Programu 1. Polskiego Radia Karolina Zioło-Pużuk stwierdziła, że jest zaniepokojona, ponieważ prezydent Karol Nawrocki dotychczas nie podpisał żadnej nominacji profesorskiej. Podkreśliła, że na podpis czeka obecnie ponad 200 nominacji, a część z nich wpłynęła do Kancelarii Prezydenta pod koniec kadencji Andrzeja Dudy.

– Nie ma żadnej nominacji od Karola Nawrockiego, a mamy ich średnio 30 miesięcznie. Jestem trochę zaniepokojona – przyznała wiceminister nauki.

"Pomysł studenta pierwszego roku"

Polityk Lewicy nawiązała do analogicznej sytuacji w służbach specjalnych. Prezydent zablokował nominacje dla 136 kandydatów na oficerów SKW i ABW. – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – wyjaśnił swój ruch Nawrocki.

– To jest pomysł studenta pierwszego roku polonistyki, który chce napisać pracę o Leśmianie, a zaczyna od czytania "Poetyki" – skomentowała Zioło-Pużuk. Wiceminister wyraziła również obawy, że prezydent będzie wetował ustawy przygotowane przez resort nauki. – My jeszcze nie mamy takiego doświadczenia z wetami, ale zaczynam się niepokoić. Bo mam świadomość, że prezydent lubi wetować. Wyraźnie upodobał sobie to narzędzie ponad wszystkie inne. Twierdzi nawet, że trzeba konsultować z nim projekty ustaw na wczesnym etapie – powiedziała.

Rzecznik prezydenta: Uspokajam i wyjaśniam

Głos w sprawie nominacji profesorskich zabrał rzecznik prezydenta. "Dzisiaj w »Sygnałach Dnia« w radiowej »Jedynce« Pani minister Karolina Zioło-Pużuk z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedziała, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał dotąd żadnej nominacji profesorskiej. Uspokajam i wyjaśniam: uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji profesorskich odbędzie się 7 stycznia 2026 r." – oświadczył za pośrednictwem platformy X Rafał Leśkiewicz.

"O, dziękuję! Już jestem spokojniejsza" – odpowiedziała wiceszefowa resortu.

