Spór Tuska z Nawrockim nie słabnie. SKW wydała oświadczenie

"Służba Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że wypełnia obowiązki informacyjne wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o SKW i SWW" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek (10 listopada).

"Zgodnie z tym przepisem, Szef SKW (gen. Jarosław Stróżyk – red.) powiadamiając Ministra Obrony Narodowej, przekazuje niezwłocznie Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej" – napisano.

Podkreślono, że szef SKW regularnie i cyklicznie przesyła informacje ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, zarówno bezpośrednio prezydentowi RP, jak również poprzez szefa jego kancelarii oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Ostatnia, obszerna, przekrojowa i wysokoklauzulowana analiza została przekazana panu Prezydentowi w trzeciej dekadzie października br." – wskazano.

Komunikat kończy się zapewnieniem, że "informacje będące w zasobie SKW, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski, trafiają i będą trafiać do Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP".

Spór o nominacje oficerskie w służbach specjalnych. Nawrocki odpowiada Tuskowi

Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie podpisze promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował w piątek premier Donald Tusk. Jak stwierdził, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Karol Nawrocki w odpowiedzi oświadczył, że premier "skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – ocenił Nawrocki.

Jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz wskazał, że premier powinien spotkać się z prezydentem w tej sprawie. Zdaniem Leśkiewicza Tusk, podając publicznie liczbę nazwisk funkcjonariuszy, ujawnił dane niejawne.

Premier w nagraniu zamieszczonym wcześniej na platformie X powiedział, że promocje na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW miało otrzymać "136 dzielnych Polek i Polaków".

twitter

Prezydent oczekuje przeprosin i stawienia się u niego szefów służb specjalnych

O spór wokół nominacji oficerskich prezydent był pytany w poniedziałek w TV Republika. Jak wskazał, po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania z prezydentem wybranym demokratycznie.

– Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i to, co się dzieje na całym świecie, także za naszą wschodnia granicą, prezydent powinien być wyposażony w pełną wiedzę – argumentował.

– Czekam na przeprosiny i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył Nawrocki.

Pierwszy stopień oficerski (podporucznik) nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zależności od służby.

Czytaj też:

"Panie prezydencie, uprzejmie proszę". Siemoniak zwrócił się do NawrockiegoCzytaj też:

Spór Tuska z Nawrockim o nominacje oficerskie. "Podła manipulacja"