Tusk mocno o Nawrockim. "Od dziś nikt nie może udawać"

W rozmowie z Wirtualną Polską prezydent został zapytany, do którego z polityków jest mu bliżej: do Grzegorza Brauna czy Donalda Tuska.

– Będę współpracował z każdym rządem. Odpowiadając na takie pytanie, trzeba zachować pragmatyzm. Donald Tusk jest dziś premierem, więc – w mojej ocenie, w obecnej sytuacji – szkodzi Polsce bardziej. To jego polityka prowadzi do kryzysów: w polskich finansach publicznych, w służbie zdrowia oraz w potencjale Polski na arenie międzynarodowej. To pytanie należy więc odnosić do realnych możliwości obu polityków w tym momencie – odparł prezydent.

Ta wypowiedź wyraźnie poruszyła premiera, który w mediach społecznościowych kolejny raz wbił głowie państwa szpilę. To już kolejny wpis dzisiaj, który Tusk poświęcił prezydentowi.

"Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" – napisał Donald Tusk na portalu X.

Sondaż: To prowadzi do paraliżu państwa

W ciągu czterech miesięcy prezydentury Karol Nawrocki zawetował 17 ustaw. To więcej niż jakikolwiek prezydent na starcie kadencji. Z kolei rząd przypuszcza bezpardonowe ataki n prezydenta RP, łącząc go z wydarzeniami, na które w rzeczywistości nie ma wpływu.

Najnowsze badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski nie pozostawia złudzeń co do nastrojów społecznych w sprawie konflikt między "dużym" a "małym" pałacem.

Ankieterzy zapytali Polaków: "Czy Pana/i zdaniem konflikt pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim prowadzi do paraliżu państwa i uniemożliwia wprowadzanie koniecznych reform?".

W sumie aż 76 proc. ankietowanych dostrzega ten problem. W grupie tej 34 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 42 proc. wybrało wariant "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest zaledwie niespełna co piąty badany (18,9 proc.). Tylko 3 proc. respondentów jest "zdecydowanie" przekonanych, że konflikt nie wpływa na paraliż państwa, a 15,9 proc. uważa, że "raczej" tak nie jest. Zdania w tej sprawie nie ma 5,1 proc. badanych.

Czytaj też:

Tusk ma "radę" dla Nawrockiego. Chodzi o UkrainęCzytaj też:

Biedroń oburzony decyzją Nawrockiego: Lech Kaczyński przewraca się w grobie