Polityk koalicji o Nawrockim: Nie wiemy, ile osób na niego głosowało

Podczas Kongresu Krajowego Nowej Lewicy delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. Przewodniczącym partii został Włodzimierz Czarzasty, a wiceprzewodniczącymi: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Joanna Scheuring-Wielgus, Karolina Zioło-Pużuk, Anna Maria Żukowska, Krzysztof Gawkowski, Wiesław Szczepański, Aneta Złocka, Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek. Natomiast sekretarzem generalnym formacji będzie Marcin Kulasek.

Dlaczego ostatecznie tylko Czarzasty kandydował na stanowisko przewodniczącego Nowej Lewicy, mimo wcześniejszych deklaracji kilku innych polityków o starcie w partyjnych wyborach? – Mogę panu zdradzić kulisy. Usiedli do stołu, porozmawiali. Zdecydowali, która będzie najlepsza wersja na te czasy, które teraz mamy. Mamy czasy takie, jakie mamy. Mamy Nawrockiego za prezydenta. Potrzebujemy nie chcę powiedzieć rozbójnika na czele Lewicy, ale kogoś, kto jest silny, stanowczy i da opór temu, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim. I który poprowadzi Lewicę do zwycięstwa w 2027 r. – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24.

– Wczoraj zaczęliśmy naszą kampanię wyborczą. To będzie ciężka praca, ciężkie wybory – podkreśliła.

"Nie znamy przeszłości Karola Nawrockiego"

Scheuring-Wielgus była również pytana o "wojnę" między marszałkiem Sejmu a prezydentem. – Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet – grzmiał w niedzielę Czarzasty.

– To jest bardzo proste. O Karolu Nawrockim możemy powiedzieć, że nie znamy jego przeszłości. O Czarzastym może pan powiedzieć wszystko, Czarzasty nie wstydzi się swojej przeszłości. Karol Nawrocki to jest facet, który brał udział w ustawkach. Nie wiemy w ilu. Do tej pory nie wiemy, ile osób głosowało na Karola Nawrockiego. Nie wiemy, w jaki sposób przejął kawalerkę. Jest dla nas pewną niewiadomą, która pojawiła się w Pałacu Prezydenckim – skomentowała europoseł Nowej Lewicy.

– I co robi? Zamiast wziąć do ręki konstytucję i przeczytać kartka po kartce, jakie są jego funkcje, na jaki urząd startował, próbuje rozpychać się łokciami, żeby być kimś, kto jest nad premierem, nad prezydentem – dodała.

