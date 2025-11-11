"Panie prezydencie, uprzejmie proszę". Siemoniak zwrócił się do Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie podpisze promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował w piątek premier Donald Tusk. Jak stwierdził, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Karol Nawrocki w odpowiedzi oświadczył, że premier "skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – ocenił Nawrocki.

Prezydent oczekuje przeprosin i stawienia się u niego szefów służb specjalnych

O spór wokół nominacji oficerskich prezydent był pytany w poniedziałek w TV Republika. Jak wskazał, po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej po 1989 r. szefowie służb odmówili spotkania z prezydentem wybranym demokratycznie.

– Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i to, co się dzieje na całym świecie, także za naszą wschodnia granicą, prezydent powinien być wyposażony w pełną wiedzę – argumentował.

– Czekam na przeprosiny i na stawienie się szefów służb u prezydenta Polski, żeby rozmawiać także o awansach oficerskich – zaznaczył Nawrocki.

Siemoniak do Nawrockiego: Proszę o podpisanie nominacji oficerskich

Na te słowa zareagował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (KO). "Panie Prezydencie, proszę nie krytykować szefów służb specjalnych za «odmowę spotkania z demokratycznie wybranym prezydentem». Tak nie było. Oni muszą mieć zgodę premiera na takie spotkanie" – napisał w serwisie X.

Podkreślił, że "prezydent nie jest cesarzem, do którego każdy poddany musi się stawić". Jak tłumaczył, podwładnymi głowy państwa są urzędnicy jego kancelarii i – za pośrednictwem ministra obrony – żołnierze. Natomiast przełożonym ministrów i szefów służb specjalnych jest premier.

"Tak działa państwo demokratyczne i praworządne z różnymi ośrodkami władzy. A szefowie naszych służb specjalnych to wybitni oficerowie, którzy całe życie poświęcili służbie Rzeczypospolitej. Zasługują na pełne wsparcie. Za ich sprawą otrzymuje Pan najwyższej jakości tajne materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego" – przekonywał Siemoniak.

"Panie Prezydencie, uprzejmie proszę o podpisanie z okazji Święta Niepodległości nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Dla Polski. Wyłączmy tę sprawę ze sporu politycznego" – zakończył minister.

Pierwszy stopień oficerski (podporucznik) nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zależności od służby.

