Spór Tuska z Nawrockim o nominacje oficerskie. "Podła manipulacja"

Prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie podpisze promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował w piątek premier Donald Tusk. Jak stwierdził, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do sporu ws. awansów oficerskich w służbach, ocenił, że premier Donald Tusk powinien spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Zdaniem Leśkiewicza Tusk, zamieszczając liczbę nazwisk funkcjonariuszy, ujawnił dane niejawne.

Spór o nominacje oficerskie w służbach specjalnych. Dobrzyński zwrócił się do Leśkiewicza

Na słowa prezydenckiego rzecznika zareagował w poniedziałek Jacek Dobrzyński, przekonując, że "liczba funkcjonariuszy nominowanych na pierwszy stopień oficerski zawsze była i nadal jest jawna". Jak dodał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, "publiczne oskarżanie premiera Donalda Tuska, że ujawnił liczbę funkcjonariuszy, jest pluciem w twarz tym, którzy wcześniej też podawali te informacje".

"Pana i Pana kolegów bicie piany w tym temacie jest okłamywaniem Polaków i podłą manipulacją. Okażcie proszę szacunek i docencie poświęcenie funkcjonariuszy, a nie bawicie się ich kosztem" – zwrócił się do Leśkiewicza Dobrzyński.

twitter

Tusk uderza w Nawrockiego, prezydent odpowiada

Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym wcześniej na platformie X powiedział, że promocje na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać "136 dzielnych Polek i Polaków". – Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – powiedział szef rządu.

twitter

Karol Nawrocki w odpowiedzi stwierdził, że premier "skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło". – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – ocenił Nawrocki.

twitter

Pierwszy stopień oficerski (podporucznika) nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zależności od służby.

