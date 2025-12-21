Macron za wznowieniem rozmów z Putinem. Jest reakcja Kremla

To reakcja na słowa Macrona, które padły w piątek w Brukseli po szczycie UE. Prezydent Francji wyraził przekonanie, że w interesie Europy i Ukrainy leży "znalezienie odpowiednich ram dla ponownego podjęcia dyskusji" z rosyjskim przywódcą.

– Putin wyraził gotowość do podjęcia dialogu z Macronem. Dlatego, jeśli istnieje obopólna wola polityczna, można to ocenić tylko pozytywnie – powiedział rzecznik Kremla, cytowany w niedzielę przez agencję AFP.

90 mld euro dla Ukrainy

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w tym tygodniu zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły Czechy, Węgry i Słowacja.

Szefowie państw i rządów UE nie osiągnęli porozumienia w sprawie przekazania Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów, głównie z powodu sprzeciwu Belgii, która obawia się odwetu ze strony Moskwy.

OSW o rosyjskich aktywach: Polityczna porażka UE

Ośrodek Studiów Wschodnich ocenił, że brak zgody na tzw. pożyczkę reparacyjną jest polityczną porażką UE. "Taki obrót spraw zapewne zachęci Rosję do agresywniejszej polityki, a zarazem może zostać odebrany jako przejaw chęci nawiązania bezpośrednich rozmów z nią przynajmniej przez niektóre państwa członkowskie (co po szczycie RE sygnalizował prezydent Francji Emmanuel Macron)" – czytamy.

Według OSW, istnieje ryzyko, że najbardziej sprzyjający moment polityczny na wykorzystanie rosyjskich pieniędzy dla finansowania Ukrainy właśnie minął. Eksperci zwracają również uwagę, że "decyzja o odłożeniu przez UE opcji wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na potrzeby Ukrainy została przyjęta przez Kreml z satysfakcją i odebrana jako słabość państw członkowskich".

