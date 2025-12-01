Prezydent odmówił im awansów. Teraz otrzymali dodatki finansowe

Prezydent Karol Nawrocki postanowił, że nie podpisze nominacji 136 osób na pierwszy stopień oficerski w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). – Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej – wyjaśnił swój ruch przywódca.

Z kolei Tusk ocenił, że "to dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Dodatki finansowe

"Funkcjonariuszom, którym prezydent odmówił awansowania na oficerów, szefowie ABW i SKW przyznali od 1 grudnia br. dodatki finansowe, takie jak należy się oficerom" – poinformował w poniedziałek na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Służba dla Rzeczypospolitej Polskiej w czasach zagrożeń i dywersji zasługuje na najwyższy szacunek!" – dodał.

"Ostateczna odpowiedź"

W zeszłą środę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiło pismo z Kancelarii Prezydenta, odsyłające wniosek o nadanie pierwszych stopni oficerskich przyszłym oficerom ABW. – Rozumiem, że to jest ostateczna negatywna odpowiedź i nie będzie to już rozważane – mówił mediom minister koordynator służb specjalnych. Uznał, że "to bardzo niedobrze", bo chodzi o kandydatów na oficerów, którzy przeszli kursy, spełniają kryteria i są potrzebni służbom.

– Mam nadzieję, że będzie refleksja ze strony prezydenta, że są takie sprawy, którymi nie warto grać – stwierdził Tomasz Siemoniak. – Można się spierać, krytykować, ale karać kandydatów na oficerów – tego nie rozumiem – zaznaczył.

Minister dopytywany, jakie będą następne kroki w sprawie nominacji, przyznał, że odesłanie wniosku to nowa sytuacja. – Bardzo nam zależy, żeby te osoby były awansowane. (...) Będziemy się zastanawiać z premierem, jak dalej postępować w tej sprawie – oświadczył.

