Rozmowy pokojowe. Trump ma dosyć spotkań dla samych spotkań

Podczas czwartkowego briefingu prasowego rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt została zapytana m.in. o trwające negocjacje pokojowe mające na celu zakończenia wojny na Ukrainie.

Biały Dom: Trump ma dosyć spotkań dla samych spotkań

– USA i administracja prezydenta Donalda Trumpa są bardzo zaangażowane w próby zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W środę prezydent przeprowadził rozmowę z europejskimi liderami. Jego wysłannik Steve Witkoff i jego zespół kontynuują rozmowy z obiema stronami w tym momencie – zaznaczyła rzecznik. Przekazała, że przedstawiciel USA uda się na spotkanie w Europie w najbliższy weekend, jeśli Waszyngton uzna, że spotkanie jest warte poświęcenia czasu swojego przedstawiciela, czyli jeżeli stwierdzi, że "jest realna szansa na podpisanie porozumienia pokojowego".

Leavitt tłumaczyła, że prezydent Trump jest "bardzo sfrustrowany obiema stronami tej wojny". – Ma dosyć spotkań dla samych spotkań. Chce działań. Chce, by ta wojna się zakończyła – podkreśliła. Rzecznik powiedziała, że amerykańska administracja w minionych tygodniach spędziła 30 godz. na spotkaniach ze stroną rosyjską, stroną ukraińską, a także z Europejczykami.

W sobotę spotkanie w Paryżu?

Amerykański portal Axios podał w czwartek, powołując się na źródła na Ukrainie i w Białym Domu, że w sobotę w Paryżu dojdzie do kolejnego spotkania na temat amerykańskiego planu pokojowego z udziałem wysokich rangą przedstawicieli Stanów Zjednoczonych z reprezentantami: Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Według doniesień Axios Kijów i państwa europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne – jak zastrzegł portal – czy na miejscu pojawi się sekretarz stanu Marco Rubio.

Spotkanie w Paryżu byłoby kolejnym etapem rozmów po środowej rozmowie telefonicznej Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefami rządów W. Brytanii i Niemiec, Keirem Starmerem i Friedrichem Merzem.

