KRS miażdży projekt Żurka. "Uzurpacja wykoślawionej kompetencji sądu dyscyplinarnego"

Według Rady propozycje przedstawione przez ministra nie tylko naruszają konstytucyjne zasady podziału władz, lecz stanowią także próbę przejęcia kompetencji, które w demokratycznym państwie prawa nie mogą być przedmiotem politycznych manipulacji.

"Zbiorczy automatyzm, stanowiący antytezę zindywidualizowanych decyzji"

Projekt Żurka zakłada unieważnienie uchwał KRS z lat 2018–2025 oraz automatyczne cofnięcie powołań sędziów, którzy na ich podstawie objęli urząd. W praktyce oznaczałoby to zbiorowe usunięcie z urzędu wszystkich sędziów powołanych po 2017 r., przy czym mechanizm ten nie ma, zdaniem Rady, żadnych odpowiedników w polskim systemie prawa. KRS określiła go jako "zbiorczy automatyzm, stanowiący antytezę zindywidualizowanych decyzji", podkreślając, że jest to faktyczna "uzurpacja wykoślawionej kompetencji sądu dyscyplinarnego, bo operującego na oślep".

Rada przypomina, że władza ustawodawcza nie posiada kompetencji ani do powoływania, ani do odwoływania sędziów, a próby legislacyjnego obejścia tej zasady stanowią otwarte naruszenie konstytucji. Według KRS projekt Żurka sprowadza się do politycznej ingerencji w obsadę sądów pod przykrywką tak zwanego "przywracania praworządności".

"Nie ma tu nawet pozoru kontroli instancyjnej"

KRS wskazuje także, że ustawa nie przewiduje jakiegokolwiek realnego środka odwoławczego dla sędziów, którzy zostaliby objęci jej skutkami. "To naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu – nie ma tu nawet pozoru kontroli instancyjnej" – ocenia Rada. Poważne zastrzeżenia budzi również pomysł publikacji listy sędziów, którzy zostaliby z urzędu złożeni lub zdegradowani. Zdaniem KRS byłoby to nieuzasadnione naruszenie godności i dobrego imienia, sprowadzające się do publicznego napiętnowania.

Najbardziej kontrowersyjny element projektu – możliwość podważania orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych po 2017 r. – KRS uznała za "niedopuszczalną ingerencję władzy ustawodawczej we władzę sądowniczą", która grozi paraliżem wymiaru sprawiedliwości i masowym chaosem prawnym. W konkluzji Rada nie pozostawia złudzeń: projekt Żurka powinien zostać odrzucony w całości jako sprzeczny z konstytucją i groźny dla stabilności państwa. "Wszelkie zmiany w procesie nominacyjnym wymagają procedury konstytucyjnej, a nie mogą zostać wprowadzone ustawą zwykłą" – podsumowano.

