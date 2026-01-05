"Możemy tego dokonać". Żurek ujawnia plan

Żurek zaznaczył, że prokuratura wykonuje ciężką pracę. Jako przykład szef resortu sprawiedliwości wskazał statystyki. "W 2025 roku do prokuratury wpłynęło 1 122 867 spraw, z czego 1 092 380 zostało zakończonych. Do sądów skierowano 238 240 spraw, dotyczących 264 901 osób" – czytamy we wpisie ministra. Jak zaznaczył, "w większości z nich prokuratorzy wnieśli akty oskarżenia lub wnioski o wydanie wyroków skazujących: 224 589 spraw wobec 250 335 osób (w jednej sprawie często występuje więcej niż jedna osoba)".

Prokurator generalny wskazał, że "w 47 237 sprawach zastosowano zabezpieczenia majątkowe wobec 51 108 osób, a faktyczna wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ponad 2,07 mld zł".

Waldemar Żurek wystosował również specjalne życzenia.

"W 2026 roku życzę Prokuratorom co najmniej takich wyników, choć, oczywiście, statystyki nie są celem samym w sobie. To będzie rok pełen wyzwań, ale też, mam przekonanie, dalszej stabilizacji funkcjonowania prokuratury i umacniania jej niezależności" – napisał minister sprawiedliwości. "Będę ją w tym wspierał. Możemy tego dokonać tylko wspólnym wysiłkiem" – dodał.

"Ustawa praworządnościowa". Żurek zabrał głos

Rząd przyjął 23 grudnia br. projekt tzw. ustawy praworządnościowej, zakładający między innymi powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie po 2017 roku. Zdaniem koalicji rządzącej, KRS została "wadliwie ukształtowana". Ustawa ma ponadto regulować status sędziów uznawanych przez obecną władzę za "nieprawidłowo powołanych". Wśród głównych celów projektu wskazane jest ponowne przeprowadzenie konkursów "przed legalną KRS" na stanowiska sędziowskie, które wcześniej były obsadzone w procedurze po 2018 r.

Jednocześnie rząd przyjął również projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przewidujący zmiany w kształcie samej KRS, w tym wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów.

Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że "ustawa praworządnościowa" ma trzy kategorie sędziów w sądach powszechnych. – Pierwsza kategoria to ci młodzi sędziowie, oni ex lege pozostają zatwierdzeni w pewien sposób. Druga kategoria to te osoby, które co najmniej raz były legalnie powołanymi sędziami, ale awansowały na wyższe stanowiska. Trzecia kategoria to osoby, które nigdy nie były powołane w legalnej procedurze, przed legalną Krajową Radą Sądownictwa i przed prezydentem – obwieścił.

