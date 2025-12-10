"Scenariusz koreański", Ukraina w UE za dwa lata. Nowa oferta USA

Według "Washington Post", który powołuje się na amerykańskich i ukraińskich urzędników, obecnie omawiane są trzy dokumenty: plan pokojowy, gwarancje bezpieczeństwa i plan odbudowy gospodarczej Ukrainy.

Wśród rozważanych przez USA opcji jest m.in. przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej już w 2027 r., co zdaniem dziennika niepokoi część europejskich mocarstw. Administracja Donalda Trumpa uważa jednak, że uda jej się pokonać opór Węgier, które są największym przeciwnikiem Kijowa w UE.

Jednocześnie cały czas trwają dyskusje na temat amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po podpisaniu porozumienia. Według "WaPo", mają być one podobne do tych zawartych w art. 5. NATO. Władze w Kijowie chcą, aby Waszyngton podpisał z nimi odpowiednie porozumienie, ratyfikowane przez Kongres.

USA proponują Ukrainie "koreański scenariusz"

Propozycja zakłada, że strefa zdemilitaryzowana wzdłuż całej linii zawieszenia broni będzie podobna do tej oddzielającej Koreę Północną od Południowej. Ma być ściśle monitorowana, a poza nią będzie przebiegać głębsza strefa, w której użycie ciężkiego sprzętu będzie zabronione.

Nieuniknionym elementem porozumienia jest kwestia terytorium. "Ukraina i Stany Zjednoczone wciąż spierają się o to, jak wytyczyć granice. "Rosja żąda od Ukrainy oddania około 25 procent Doniecka, które nadal posiada; ekipa Trumpa argumentuje, że Ukraina prawdopodobnie straci znaczną część tego obszaru w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w bitwie i powinna pójść na ustępstwa już teraz, aby oszczędzić ofiary" – twierdzą źródła publikacji.

Armia i powojenna odbudowa

Rozmowy toczą się również w sprawie ograniczenia liczebności ukraińskich sił zbrojnych do 800 lub 600 tys. żołnierzy. Zdaniem gazety, ukraińscy urzędnicy stoją na stanowisku, że ten punkt można obejść, zwiększając dodatkowe siły, takie jak Gwardia Narodowa.

Zgodnie z planem, Zaporoska Elektrownia Jądrowa nie będzie już pod rosyjską okupacją, lecz przejdzie w ręce Ukraińców, ale pod amerykańskim zarządem. USA mają także zainwestować w odbudowę i rozwój Ukrainy, wykorzystując w tym celu część rosyjskich pieniędzy zamrożonych w Europie.

Czytaj też:

Ile terytorium Ukrainy Rosja zajęła w tym roku? Nowe dane z USA