Niemiecka Bundeswehra w najbliższych dniach wycofa swoje systemy obrony przeciwlotniczej Patriot z Polski. Około 200 żołnierzy Bundeswehry, którzy brali udział w misji, będzie mogło spędzić święta Bożego Narodzenia "znowu w ojczyźnie, ze swoimi rodzinami" – stwierdzono w komunikacie.

Ochronę lotniska Rzeszów-Jasionka przejmą Holendrzy

Nie oznacza to, że baza w Jasionce zostanie bez ochrony. Jak poinformowała Luftwaffe w Berlinie, zadanie w ramach obrony powietrznej NATO zostało w środę, 10 grudnia – po prawie roku – zgodnie z planem przekazane siłom zbrojnym Holandii.

Luftwaffe podkreśliła, że zasadniczym celem operacji było zabezpieczenie węzła komunikacyjnego w Rzeszowie, przy granicy z Ukrainą, gdzie znajduje się lotnisko Rzeszów-Jasionka.

W Polsce stacjonują dwie baterie Patriot. System ten jest przeznaczony do zwalczania rakiet balistycznych, załogowych i bezzałogowych statków powietrznych oraz pocisków manewrujących. Bundeswehra wskazuje, że jego zasięg wynosi 68 kilometrów, a jednocześnie może zwalczać do pięciu celów.

Misja dywizjonu rakiet przeciwlotniczych nr 1 rozpoczęła się w styczniu br. Uczestniczyły w niej jednostki stacjonujące w Szlezwiku-Holsztynie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

"Czy coś było, że Amerykanie wycofują się z Europy?"

"Czy coś było, że Amerykanie wycofują się z Europy? Ohh to niespodzianka" – zwróciła uwagę na X dziennikarka Aleksandra Fedorska.

Chodzi o to, że media podeszły bardzo spokojnie do tej informacji. Odwrotnie niż wtedy, gdy Rzeszów-Jasionkę przekazywali Niemcom Amerykanie. Inaczej jest też obecnie, kiedy w Polsce rozpoczęło się wielkie straszenie nową amerykańską Strategią Bezpieczeństwa, która – choć wcale tego nie zawiera – prezentowana jest Polakom jako dokument oznaczający opuszczenie Europy przez USA i oddanie jej na pastwę Rosji.

