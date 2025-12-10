Stosunki USA z Polską w zakresie bezpieczeństwa. Ważny głos z BBN

Część mediów, polityków i analityków w Polsce rozpoczęła wielkie straszenie opublikowaną 3 grudnia nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisaną w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa. Sugeruje się m.in. porzucenie Polski przez Waszyngton, mimo że prezydent Trump, szef Pentagonu i inni wysoko postawieni urzędnicy wielokrotnie wskazywali na Polskę jako państwo wzorcowe do współpracy z Ameryką.

W odwrotnym kierunku idą komunikaty z obozu prezydenckiego, poparte kolejnymi konkretnymi działaniami, w tym rozmowami w Białym Domu.

Sekretarz Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz poruszył tę kwestię w swoim komentarzu na wpisy Elbridge'a Colby'ego –ważnego amerykańskiego stratega, który sprawuje w administracji Donalda Trumpa funkcję podsekretarza stanu ds. polityki wojennej – w których wyłożył on zasadnicze założenia zaktualizowanej amerykańskiej strategii.

Szef BBN zwrócił uwagę na spotkanie delegacji Biura pod przewodnictwem jednego z jego zastępców w Waszyngtonie na szczegółowych dyskusjach z Amerykanami, m.in. na temat NSS i kontynuacji współpracy amerykańsko-polskiej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Cenckiewicz: Możliwości wzmocnienia Polski

"Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powstrzymuje się od przyłączenia się do natychmiastowego chóru krytyków NSS; zamiast tego widzimy w nim wiele obszarów, w których Polska znajduje możliwości wzmocnienia swojej pozycji jako kluczowego sojusznika USA w regionie" – napisał Cenckiewicz.

"W pełni rozumiem potrzebę rozwijania przez poszczególne państwa własnych zdolności obronnych. Polska ma w tym zakresie duże doświadczenie, od kilku lat zwiększając swój potencjał militarny. Wysiłek ten wynika nie tylko ze zobowiązań sojuszniczych, ale przede wszystkim z przemyślanej i logicznej strategii budowania siły militarnej jako środka odstraszania przed Rosją, która stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Polski i całego regionu" – czytamy w jego wpisie. "Panie Podsekretarzu Stanu, z ufnością i spokojem patrzę na przyszłość polsko-amerykańskich stosunków transatlantyckich" – podsumował współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego.

Z informacji jakie pojawiły się w środę po wspomnianym spotkaniu wynika, że Amerykanie są otwarci na poszerzenie współpracy z Polską w zakresie bezpieczeństwa na zasadach bilateralnych.

