USA zajęły tankowiec pod rosyjską banderą. Moskwa przywołuje konwencję ONZ
Udostępnij6 Skomentuj
Świat

USA zajęły tankowiec pod rosyjską banderą. Moskwa przywołuje konwencję ONZ

Dodano: 
Marinera, Kreml
Marinera, Kreml Źródło: Wikimedia Commons / Unplash
"Stany Zjednoczone złamały konwencję ONZ zajmując statek Marinera" – napisało w komunikacie ministerstwo transportu Federacji Rosyjskiej.

W związku z blokadą morską Wenezueli żołnierze amerykańskich sił specjalnych weszli na pokład płynącego pod rosyjską bandera tankowca Marinera.

"Tankowiec został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA" – poinformowało dowództwo sił Stanów Zjednoczonych w Europie.

Jak pisał wcześniej "Wall Street Journal" ścigany przez Amerykanów tankowiec należy do tzw. floty cieni, która transportuje ropę, w tym rosyjską, omijając międzynarodowe sankcje.

Moskwa: Kontakt z tankowcem Marinera utracony

"Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. wolność żeglugi obowiązuje na wodach otwartych, a żadne państwo nie ma prawa stosować siły wobec statków zarejestrowanych zgodnie z prawem w jurysdykcji innych państw" – oświadczył rosyjski resort transportu w opublikowanym w reakcji na to wydarzenie oświadczeniu.

Moskwa zakomunikowała, że "kontakt z jednostką został utracony", po tym jak amerykańskie siły dokonały "abordażu" na pokład tankowca.

USA wprowadziły blokadę morską Wenezueli

"Blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy – wszędzie na świecie" – dodał we wpisie szef Pentagonu Pete Hegseth

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich. Od tamtej pory siły amerykańskie przejęły co najmniej kilka statków.

Czytaj też:
Zakulisowa oferta dla Maduro? Prezydent Turcji przerywa milczenieCzytaj też:
"Kim byli zdrajcy". Syn Maduro opublikował interesujące nagranieCzytaj też:
Machado gotowa do przejęcia władzy. Co na to Trump?

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Reuters / PAP / X / Fox News / DoRzeczy.pl
Czytaj także