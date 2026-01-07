USA zajęły tankowiec pod rosyjską banderą. Moskwa przywołuje konwencję ONZ

W związku z blokadą morską Wenezueli żołnierze amerykańskich sił specjalnych weszli na pokład płynącego pod rosyjską bandera tankowca Marinera.

"Tankowiec został zajęty na północnym Atlantyku na podstawie nakazu wydanego przez federalny sąd USA" – poinformowało dowództwo sił Stanów Zjednoczonych w Europie.

Jak pisał wcześniej "Wall Street Journal" ścigany przez Amerykanów tankowiec należy do tzw. floty cieni, która transportuje ropę, w tym rosyjską, omijając międzynarodowe sankcje.

Moskwa: Kontakt z tankowcem Marinera utracony

"Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. wolność żeglugi obowiązuje na wodach otwartych, a żadne państwo nie ma prawa stosować siły wobec statków zarejestrowanych zgodnie z prawem w jurysdykcji innych państw" – oświadczył rosyjski resort transportu w opublikowanym w reakcji na to wydarzenie oświadczeniu.

Moskwa zakomunikowała, że "kontakt z jednostką został utracony", po tym jak amerykańskie siły dokonały "abordażu" na pokład tankowca.

USA wprowadziły blokadę morską Wenezueli

"Blokada objętej sankcjami i nielegalnej wenezuelskiej ropy naftowej pozostaje w pełnej mocy – wszędzie na świecie" – dodał we wpisie szef Pentagonu Pete Hegseth

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich. Od tamtej pory siły amerykańskie przejęły co najmniej kilka statków.

