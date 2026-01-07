Zakulisowa oferta dla Maduro? Prezydent Turcji przerywa milczenie

Recep Tayyip Erdogan uciął spekulacje podczas spotkania z parlamentarzystami rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, podkreślając wprost, że "nie było takiego tematu".

Turcja: Nie było żadnej propozycji

Stanowisko Erdogana pozostaje niezmienne mimo narastających doniesień zagranicznych mediów i wypowiedzi amerykańskich polityków. Według prezydenta Turcji Ankara nie prowadziła żadnych rozmów ani nie otrzymała żadnej propozycji dotyczącej ewentualnego przyjęcia Maduro w zamian za jego rezygnację z władzy. Spekulacje pojawiły się po publikacjach amerykańskiej prasy, która powołując się na anonimowych urzędników amerykańskich i wenezuelskich informowała, że pod koniec grudnia Maduro miał otrzymać ultimatum. Według tych relacji oferta miała przewidywać możliwość wyjazdu do Turcji jako alternatywę dla zatrzymania przez siły USA.

Doniesienia te publicznie komentował amerykański senator Lindsey Graham, który po schwytaniu wenezuelskiego przywódcy stwierdził, że Maduro "mógłby być teraz w Turcji, ale jest w Nowym Jorku". Z kolei część mediów twierdziła, że Maduro miał taką propozycję odrzucić, nie ufając gwarancjom bezpieczeństwa. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone ani przez stronę amerykańską, ani przez wenezuelską, a tym bardziej przez władze Turcji.

Operacja specjalna USA

3 stycznia Maduro został zatrzymany w Caracas podczas operacji amerykańskich sił specjalnych. Wraz z żoną, Cilią Flores, został przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im zarzuty, w tym dotyczące udziału w tzw. zmowie narkoterrorystycznej. Oboje nie przyznali się do winy.

Erdogan konsekwentnie podkreśla, że Turcja sprzeciwia się destabilizacji Wenezueli i nie popiera działań naruszających prawo międzynarodowe. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA zaznaczył, że Ankara będzie wspierać naród wenezuelski w dążeniu do pokoju, dobrobytu i rozwoju, jednocześnie jasno odcinając się od wszelkich spekulacji dotyczących rzekomego azylu dla Nicolasa Maduro.

