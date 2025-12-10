Wojna Muska z Sikorskim, amerykańska strategia - komentują Cejrowski z Lisickim

Komisja Europejska nałożyła karę 120 milionów euro na platformę X, której właścicielem jest amerykański przedsiębiorca Elon Musk. Wskazano na kilka powodów nałożenia sankcji. Zdaniem Muska i władz w Waszyngtonie mamy jednak do czynienia z próbą cenzury.

W reakcji ekscentryczny miliarder w swoim stylu wypuścił serię wpisów. Przedsiębiorca skomentował, że "UE nałożyła tę szaloną karę nie tylko na [X], ale także na mnie osobiście, co jest jeszcze bardziej szalone!". "Dlatego wydaje się właściwe, aby nasza odpowiedź dotyczyła nie tylko UE, ale także osób, które podjęły te działania przeciwko mnie" – zaznaczył."Komisarze UE, którzy obudzili się jako komisarze Stasi, wkrótce zrozumieją pełne znaczenie »efektu Streisand«" – napisał Musk.