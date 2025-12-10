Europejskie fundusze trafiły do Hamasu? Francja żąda wyjaśnień od KE

Francuski minister ds. europejskich Benjamin Haddad zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie kwestii możliwego finansowania przez kraje UE organizacji pozarządowych kontrolowanych przez Hamas.

W liście adresowanym do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas oraz komisarzy UE (Dubravki Suicy, Michaela McGrata i Magnusa Brunnera), Haddad napisał, że niedawno otrzymał informację, iż Hamas "sprawuje kontrolę nad organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi działającymi na terytoriach palestyńskich".

Hamas, organizacje pozarządowe i fundusze z UE

Przypominając, że Unia Europejska jest darczyńcą niektórych z tych organizacji humanitarnych, takich jak CESVI, Handicap International, Norweska Rada ds. Uchodźców czy Międzynarodowy Korpus Medyczny, minister wskazał, że "informacja ta budzi poważne obawy co do uczciwości finansowania europejskiego i ochrony europejskich podatników, którzy muszą mieć pewność, że ich wpłaty są wykorzystywane wyłącznie na cele humanitarne".

"Francja uważa za niedopuszczalne, że fundusze europejskie zostały przyznane organizacjom, które pracują w celach humanitarnych, ale których struktury prawdopodobnie znajdują się pod wpływem Hamasu" – czytamy w liście, którego fragmenty opublikowała redakcja "Le Figaro".

Oprócz żądania przejrzystości i wprowadzenia narzędzi operacyjnych, które umożliwią lepszą kontrolę przepływów pieniędzy, Haddad zaproponował stworzenie "solidniejszego" mechanizmu wstrzymywania finansowania.

"Biorąc pod uwagę ciągłe naruszenia praw i wartości europejskich przez strony trzecie, UE, jej agencje i podmioty, a także państwa członkowskie, muszą podwoić swoją czujność" – podkreślił.

Fikcyjny rozejm w Strefie Gazy. Trump "zakończył" wojnę

W październiku br. prezydent USA Donald Trump oraz przedstawiciele Egiptu, Kataru i Turcji podpisali dokument kończący wojnę w Strefie Gazy pomiędzy Izraelem a Hamasem. W rzeczywistości porozumienie jest fikcją, a w Strefie wciąż giną ludzie, głównie palestyńscy cywile.

