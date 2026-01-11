O kwestii palestyńskiej

PIECZEŃ RZYMSKA Włoska policja skarbowa na wniosek prokuratury w Genui aresztowała założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia Palestyńczyków we Włoszech Mohammada Hannouna wraz z ośmioma kompanami.
Oskarżeni są o wspieranie terrorystów Hamasu, którzy 7 października 2023 r. przeprowadzili bestialski atak na Izrael. Aresztowany został pośpiesznie, bo zapewne przeczuwając, co się święci, planował błyskawiczną przeprowadzkę do Turcji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.