O kwestii palestyńskiej
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

O kwestii palestyńskiej

Dodano: 
Włochy: Propalestyńska demonstracja w Turynie, zdjęcie ilustracyjne
Włochy: Propalestyńska demonstracja w Turynie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / TINO ROMANO
PIECZEŃ RZYMSKA Włoska policja skarbowa na wniosek prokuratury w Genui aresztowała założyciela i przewodniczącego Stowarzyszenia Palestyńczyków we Włoszech Mohammada Hannouna wraz z ośmioma kompanami.

Oskarżeni są o wspieranie terrorystów Hamasu, którzy 7 października 2023 r. przeprowadzili bestialski atak na Izrael. Aresztowany został pośpiesznie, bo zapewne przeczuwając, co się święci, planował błyskawiczną przeprowadzkę do Turcji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

