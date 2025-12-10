Po 25 latach uniewinnienie w głośnej sprawie. W tle prokurator Woźniak

Po 25 latach Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił we wtorek zaskarżony wyrok i uniewinnił Marka N. ps. Marek z Marek oskarżonego o podwójne zabójstwo w pubie Tartak w 2000 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyrok jest prawomocny.

Sąd wskazał, że sprawa należała do skomplikowanych dowodowo. Zaznaczyła, że należy przyznać rację obrońcom Marka N., którzy podnosili, że główny dowód to zeznania jednego ze świadków, kobiety, która rozpoznała N. po oczach i sylwetce.

Piotr Woźniak to prokurator, który postawił 26 zarzutów byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze m.in. za rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

"Niewinny człowiek przesiedział kilkanaście lat w więzieniu"

"Woźniak odpowiada dziś za najważniejsze sprawy w Polsce, a upierał się, że należy komuś wlepić dożywocie, gdy jedynym dowodem było rozpoznanie sprawcy, którego świadek widział na miejscu zbrodni w kominiarce, po «zabójczym spojrzeniu»" – napisał Słowik.

"Niewinny człowiek przesiedział kilkanaście lat w więzieniu, bo do Woźniaka nie trafiały nie tylko argumenty obrony, lecz także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz wybitnych polskich kryminalistyków. Dodatkowo – czy ktokolwiek wyjaśni, dlaczego kilkoro świadków zeznało w sądzie, że byli przymuszani przez prokuraturę i policję do pomówienia rzekomego sprawcy?" – zapytał.

Sprawa Marka N.

Marek N. "Marek z Marek" został zatrzymany w 2001 roku. Proces w tej sprawie toczył się od 2003 r. Pierwszy wyrok zapadł w marcu 2013 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Marka N. na dożywocie. W listopadzie 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił ten wyrok i sprawa ponownie trafiła na wokandę.

W maju 2019 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uniewinnił Marka N., a w czerwcu 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok uniewinniający i sprawa zaczęła się ponownie.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga ponownie skazał Marka N. na dożywocie w marcu 2023 r. Wtedy "Marek z Marek" zaczął się ukrywać przed organami ścigania. Został zatrzymany po kilku miesiącach, po tym, jak służby namierzyły nielegalną fabrykę papierosów. Od tego wyroku apelację złożyli jego obrońcy.

Zawiadomienie prokuratury dotyczące Piotra Woźniaka

W czwartek posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Bodnara, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, Waldemara Żurka oraz właśnie Piotra Woźniaka. W obszernym dokumencie wymieniono kilkadziesiąt przykładów na możliwość złamania prawa przez poprzednie i obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratora Piotra Woźniaka.

