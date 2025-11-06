Ziobro odniósł się do głównego zarzutu. "Ten element jest świadomie i celowo pomijany"

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty m.in. za rzekome nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były szef resortu sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą" w ministerstwie, która "przywłaszczyła" ponad 150 mln zł ze wspomnianego Funduszu.

Na konferencji prasowej w Budapeszcie Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Odniósł się do informacji dot. niektórych zarzutów, które mają mu być postawione. Poinformował, że otrzymał informację, że po powrocie z Budapesztu ma zostać zatrzymany natychmiast. Zapowiedział też, że będzie dokładnie słuchał transmisji z dzisiejszej komisji regulaminowej, a po jej zakończeniu także zabierze głos.

Ziobro: Zadaniem Funduszu Sprawiedliwości było m.in. przeciwdziałanie przestępczości

W trakcie wystąpienia Ziobro przypomniał pomijany fragment artykułu 43 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczącego podstawy prawnej funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

– Zasada goebbelsowskiej propagandy jest taka, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I bardzo wielu Polaków uwierzyło w to, że rzeczywiście przekazywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na inne cele niż pomoc ofiarom przestępstw bądź pomoc postpenitencjarną jest nadużyciem, nieprawidłowością – powiedział były minister sprawiedliwości.

Tymczasem wspomniany przepis stanowi w paragrafie drugim, że "Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zwany dalej «dysponentem Funduszu«".

Były minister: Prokuratura Krajowa realizowała zadania ustawowe

– Ten element o przeciwdziałaniu przestępczości jest świadomie i celowo pomijany przez przedstawicieli partii rządzących. Właśnie dlatego, że Fundusz Sprawiedliwości służył m.in. przeciwdziałaniu przestępczości. Jak precyzuje paragraf 8 tychże przepisów [art. 43 KKW – red.], że środki są przeznaczane na realizację przez jednostki sektora finansów publicznych – Prokuratura Krajowa jest jednostką sektora finansów publicznych – zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości – przytoczył dalej Ziobro.

