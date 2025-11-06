Głosowanie ws. Ziobry. Minister: Są takie chwile, dla których się żyje

Sejmowa komisja regulaminowa zagłosuje dziś nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także nad wnioskiem o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Ziobro jest chory na ciężki nowotwór i obecnie prawdopodobnie przebywa w Budapeszcie.

Po wydaniu opinii przez komisję sejmową o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku zdecyduje głosowanie posłów w Sejmie. Dziennikarze pytają więc poszczególnych polityków, jak będą głosować, i jak zagłosują ich kluby. W porannym paśmie Polsat News pytanie takie zostało zadane Andrzejowi Domańskiemu z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Domański: Są takie chwile, dla których się żyje

– Są takie chwile, dla których się żyje i z całą pewnością ręka mi nie zadrży. Czasem można się zastanawiać, czy warto być w polityce czy nie, ale dla takich chwil, dla takich głosowań, dla głosowania za sprawiedliwością, za rozliczeniem osób, które dopuszczały się rzeczy, myślę, strasznych, karygodnych, chociażby jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, z całą pewnością mi ręka nie zadrży i dla takich chwil warto być w polityce. To też sens bycia w polityce – przyznał Domański w programie "Graffiti" Polsat News.

Prokuratura chce postawić byłemu szefowi resortu sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy – o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo "przywłaszczyła" ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro: Postawili wszystko na jedną szalę, chcą zniszczyć opozycję

Zbigniew Ziobro, podobnie jak PiS, wskazują, że zarzuty mają charakter polityczny, a premier Tusk kieruje się żądzą zemsty i chce wywołać w opozycji tzw. efekt mrożący. – Przez całe życie walczyłem z przestępczością. To między innymi dzięki moim działaniom Polacy czują się bezpieczniej. Rozbiliśmy mafie VAT-owskie, setki miliony złotych trafiły z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców. To między innymi z takich pieniędzy przeznaczyliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na klinikę "Budzik", na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych. I to rzekomo jest zarzut sprowadzający się do tego, że miałem te środki przywłaszczyć – stwierdził Ziobro.

– (...) Mamy dziś do czynienia z rządzącymi, którzy są pełni żądzy zemsty i odwetu – powiedział Ziobro. Zdaniem posła osoby z obecnej ekipy boją się go, ponieważ to on nadzorował śledztwa powiązane z bliskimi współpracownikami Donalda Tuska. Przypomniał w tym kontekście sprawy Romana Giertycha, Tomasza Grodzkiego czy Sławomira Nowaka. – Tam jest kupa złodziei. (...) Mamy do czynienia z przestępcami, którzy wielokrotnie przekroczyli "Rubikon" łamiąc konstytucję i ustawy – powiedział polityk.

– Oni wiedzą, że kiedy my wrócimy, kiedy ja wrócę w przyszłości i będę miał wpływ na wymiar sprawiedliwości, to ich los nie będzie wyglądał kolorowo i stąd ich determinacja. Postawili wszystko na jedną szalę, na zniszczenie nas, ale im się to nie uda – zapowiedział Ziobro. – Przegrają i zostaną bezwzględnie, ale sprawiedliwie rozliczeni według reguł prawa – mówi Zbigniew Ziobro.

