Poseł: Bezprawny cyrk Żurka ma przykryć dramatyczną sytuację w państwie

Partie opozycyjne, a także część środowisk prawniczych bije na alarm w związku z działaniami prowadzonymi przez rząd Donalda Tuska w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Wśród najgłośniejszych jest m.in. kwestionowanie przez znaczną część koalicji rządzącej i część środowisk prawniczych statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) ukształtowanej po reformach wprowadzonych przez rząd PiS po 2017 roku. Sędziowie ci są określani "neosędziami".

Tymczasem w mediach pojawiają się kolejne doniesienia, że szpitale w wielu miejscach w Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Właśnie w tym kontekście w sprawie wypowiedział się były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Kaleta: Cyrk Żurka ma przykrywać

– Żurek z Tuskiem szaleją, sędziowie uwalniają przestępców, Żurek z Tuskiem chcą wsadzać opozycję, a tym czasem szpitale przestają przyjmować pacjentów. [...] NFZ nie płaci, nie ma kasy na wykonania i po prostu ludzie są odprawiani ze szpitali z kwitkiem. Właśnie ta sprawa pokazuje, jak ta władza jest beznadziejna. Oni skupiają się tylko na zemście, na wsadzaniu opozycji, na betonowaniu swojej władzy z kastą. A problemy ludzi, problemy naszego państwa nie są dla nich istotne. Oni żywią się tylko zemstą – powiedział polityk klubu PiS.

"Warto zauważyć, że polowanie na Zbigniew Ziobro i cały ten bezprawny cyrk Żurka to tak naprawdę tanie igrzyska dla silniczków, które przykryć mają dramatyczną sytuację w wielu obszarach funkcjonowania państwa, np fatalnej sytuacji służby zdrowia" – dodał Kaleta w opisie do nagrania na platformie społecznościowej X.

