Były premier: Ogłaszam ALERT w służbie zdrowia!

W całej Polsce coraz częściej odwoływane są planowe zabiegi, a wielu pacjentów, w tym osoby z chorobami nowotworowymi, nie może zostać przyjętych na leczenie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Część zabiegów przesuwana jest na rok 2026, co budzi rosnące obawy pacjentów, dla których każdy dzień może być na wagę złota.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Naczelną Radę Lekarską, wiele placówek medycznych od kilku tygodni ogranicza liczbę przyjmowanych pacjentów. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwie pomorskim. Jak podkreślił rzecznik NRL Jakub Kosikowski, podobne doniesienia napływają również z innych regionów kraju. Szpitale, pozbawione wystarczającego finansowania, są zmuszone samodzielnie wprowadzać limity przyjęć, także w tych obszarach, które wcześniej nie były nimi objęte.

– Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia – wyjaśnił Kosikowski.

W wielu miejscach ograniczenia przyjmują nieformalny charakter. Przykładem jest zawieszenie przyjęć nowych pacjentów w programie lekowym dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Chorzy słyszą, że terapię będą mogli rozpocząć dopiero po nowym roku, gdy pojawią się środki na jej finansowanie.

Morawiecki: Ogłaszam ALERT w służbie zdrowia!

Do dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia odniósł się w mediach społecznościowych były premier, a obecnie wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. "Ogłaszam ALERT w służbie zdrowia! Szpitale są bez pieniędzy, odwoływane są zabiegi. To już nie problem jednego szpitala – to problem całej Polski. Nadal będą się przechwalać wskaźnikami i ogłaszać przełomy?" – napisał na platformie X polityk.

"Pacjenci boleśnie odczuwają skutki nieudolnych rządów Donalda Tuska! Szpitale w całej Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów, w tym chorych onkologicznie. Jednocześnie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zasugerowała, że powinniśmy zlikwidować 30 proc. szpitali. Nie potrafią załatać dziury budżetowej w NFZ! Nie umieją zadbać o zdrowie pacjentów! Chcą prywatyzacji służby zdrowia! Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości?" – skomentował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

