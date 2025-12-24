Cejrowski i Lisicki o tym, kto i dlaczego próbuje zastopować negocjacje pokojowe

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił dziennikarzom zaktualizowaną wersje planu pokojowego. W środę lista została opublikowana. Nie ma w niej mowy o koncepcji akcesji Ukrainy do NATO, jest natomiast wskazanie obecnej linii frontu jako rozgraniczeniowej. Wynikałoby z tego, że USA nie rezygnują z ważnego dla Kijowa punktu, by Rosja zgodziła się odstąpić od żądania wycofania się wojsk ukraińskich z kontrolowanej przez nie części terytorium Donbasu. Nie jest tajemnicą, że przyszły status tego obwodu jest wśród najważniejszych spornych punktów projektowanego porozumienia.