Ministerstwo chce ograniczyć zarobki lekarzy. Wprowadzi miesięczny limit?

Związek Powiatów Polskich (ZPP) zaapelował o wprowadzenie limitów wynagrodzeń dla niektórych zawodów medycznych, w szczególności lekarzy. Samorządowcy zwrócili się również do Ministerstwa Zdrowia o znaczące zwiększenie przekazywanych placówkom środków, wskazując, że jednym z powodów złej sytuacji finansowej szpitali są bardzo wysokie zarobki lekarzy.

"Osoby wykonujące zawody medyczne powinny być godziwie wynagradzane, ale nie oznacza to, że poziom ich wynagrodzeń powinien być kształtowany w oderwaniu od realiów gospodarczych naszego kraju, a tak się obecnie dzieje” – stwierdziło ZPP. Autorzy apelu zauważyli, że przez brak górnych limitów zarobków lekarzy, dyrektorzy szpitali są "wręcz szantażowani groźbą odejścia całych zespołów, jeżeli wygórowane żądania płacowe nie zostaną spełnione". Niejednokrotnie zdarza się, że miesięczne wynagrodzenia specjalistów oscylują wokół 70-80 tys. zł.

Ministerstwo Zdrowia wprowadzi miesięczny limit?

W poniedziałek odbyło się posiedzenie prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Resort zdrowia przedstawił propozycje zmian regulujących wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. – Nie zdradzę wielkiej tajemnicy – w przestrzeni medialnej krążą różne warianty i pomysły. Oczekiwań jest sporo, a najtrudniejsze jest pogodzenie interesów wszystkich stron. Strona społeczna oczekuje ustalenia górnej granicy zarobków, głównie dla osób na kontraktach. W mediach mówi się przede wszystkim o lekarzach, ale chodzi o wszystkie zawody medyczne – powiedziała w rozmowie z portalem medonet.pl minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Jak zdradziła, jedna z propozycji to maksymalna stawka godzinowa – od 200 do 230 zł. Padła też propozycja, by w przyszłości stawka godzinowa brutto dla lekarza nie mogłaby wynosić więcej niż jedną dwudziestą płacy minimalnej. W 2026 r. wyniesie ona 4806 zł brutto, co przełożyłoby się na maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza. Dawałoby to ok. 40 tys. zł miesięcznie, w wyjątkowych sytuacjach – nawet 48 tys. zł brutto.

– Mam nadzieję, że uda się osiągnąć kompromis. Rozważamy też zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, m.in. zmianę wskaźnika, przesunięcie terminu podwyżki, a nawet zamrożenie ustawy na dwa lata – przyznała szefowa resortu zdrowia. – Właściwie chyba nie spotkałam osoby, która nie uważa, że ta ustawa wymaga zmian – dodała.

