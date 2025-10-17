Polacy nadużywają zwolnień lekarskich. Wstrzymano wypłaty

Jak podaje portal rmf24.pl, w pierwszym półroczu 2025 roku ZUS przeprowadził 227 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W wyniku tych działań wstrzymano wypłatę 14,8 tysiąca zasiłków na łączną kwotę ponad 22,2 mln złotych. Obniżono również świadczenia po ustaniu zatrudnienia o 128,3 mln złotych. Dzięki takim decyzjom, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciła łączna kwota 150,5 mln złotych.

"Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2024 liczba przeprowadzonych kontroli była jeszcze wyższa i wyniosła 260,8 tysiąca. Wówczas wydano 18,6 tysiąca decyzji, a kwota odzyskanych środków – również z tytułu obniżenia świadczeń po ustaniu zatrudnienia – sięgnęła 117,5 mln złotych" – czytamy na rmf24.pl.

Kogo obejmuje kontrola ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że kontrola prawidłowego korzystania ze zwolnień lekarskich obejmuje wszystkie osoby, które są zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego na jednakowych zasadach. Nie ma tu znaczenia, czy osoba korzystająca z tzw. L4 jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy też prowadzi własną działalność gospodarczą.

ZUS przypomina, iż osoba niezdolna do pracy może wykonywać jedynie tzw. zwykłe czynności życia codziennego, a także te, które są związane z jej stanem zdrowia. – Oczywiście może pójść do apteki, na badania lub wizytę u lekarza. Nie są to okoliczności, które mogą stanowić podstawę pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego – mówi RMF24 Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzecznik prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Niestety dochodzi do przypadków, gdy osoby korzystające ze zwolnienia lekarskiego wyjeżdżają na wakacje, remontują domy lub podejmują inną pracę zarobkową.

– Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi się liczyć z możliwością kontroli przeprowadzanej przez ZUS czy pracodawcę – uprawnienie do kontrolowania chorych wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przestrzega przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

