Dodatkowe dwa dni wolnego. Wystarczy odpowiednie zaświadczenie

W trakcie pandemii COVID-19 Sejm przyjął przepisy, które przyznają prawo do dodatkowego dnia wolnego osobom, które oddają krew. Dotychczas wolne przypadało tylko w dzień donacji. Po zmianach krwiodawca otrzymywał także dodatkowe wolne następnego dnia. W 2023 roku przepisy te zostały uchwalone na stałe. Od tego czasu każdy, kto odda krew w stacji krwiodawstwa ma prawo do dwóch dni wolnych.

– Oddawanie krwi to postawa godna najwyższego uznania. Ustawodawca dostrzega jej wartość, dlatego w dniu donacji, a także kolejnym, honorowy dawca może nie przychodzić do pracy i nie traci z tego tytułu wynagrodzenia. Ważne jednak, aby pracownik poinformował o tym z wyprzedzeniem – podkreśla Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio cytowany przez portal infotuba.pl.

Przypomnijmy, że to niejedyne przywileje przewidziane dla osób oddających krew. Kolejnymi z nich są: zwolnienie od pracy na czas okresowych badań lekarskich związanych z donacją, jeśli nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, zwrot utraconego zarobku zgodnie z przepisami prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi oraz posiłek regeneracyjny.

W zeszłym roku dawcy oddali 1,5 mln jednostek krwi, a aktywnych dawców było ponad 651 tys.

Sceptycyzm pracodawców

Kwestia dodatkowego dnia wolnego dla dawców krwi od początku była krytykowana przez pracodawców. Ci argumentowali, że o ile jednodniowa nieobecność honorowego dawcy krwi w miejscu pracy nie stanowi problemu, o tyle wydłużenie absencji do dwóch dób wiąże się już z określonymi kosztami.

– Z perspektywy pracodawców dodatkowy dzień wolny stanowi trudność przede wszystkim o charakterze organizacyjnym. Każda absencja pracownika w pracy wiąże się ponadto z określonymi wydatkami. Przede wszystkim z kosztem zapłaty wynagrodzenia za dzień zwolnienia oraz kosztami jego zastępstwa – tłumaczyła w jednym z wywiadów Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP.

