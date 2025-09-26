Wyższe podatki dla informatyków. Rząd już szykuje przepisy

Resort przygotował projekt ustawy o podatku dochodowym, który ma uszczelnić system. Rozwiązania uderza w branżę IT, a przede wszystkim w informatyków, którzy rozliczają się ryczałtem z usług świadczonych na rzecz własnych spółek z o.o. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", zmiany mogą znacząco obniżyć atrakcyjność finansową tej formy działalności.

Obecnie wysokość podatku ryczałtowego dla usług świadczonych na rzecz powiązanych podmiotów wynosi 8,5 proc. Po nowelizacji stawka wzrośnie aż do 17 proc. To oznacza, że wielu informatyków straci możliwość korzystania z preferencyjnych stawek podatku. Zmiany mają dotknąć kilkadziesiąt tysięcy osób pracujących w branży IT.

– Radzę każdemu informatykowi, ale też innym osobom zatrudnionym głównie w branży IT, szczegółowo przeczytać zapis nowej ustawy. Dlaczego? Bo to może mieć istotny wpływ na ich zarobki. Warto więc już teraz uwzględnić to w planowaniu zmian w swojej działalności – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt, cytowany przez "GW".

Również inni eksperci wskazują, że zmiany doprowadzą do rezygnacji z takiej formy opodatkowania przez wielu specjalistów.

Polacy obawiają się wyższych podatków

W ostatnim czasie rząd zaczął poszukiwać oszczędności i dodatkowych funduszy. W tym celu zwiększa m.in. akcyzę na alkohol czy podatek od wygranych. A jednocześnie planuje ograniczyć np. ulgę mieszkaniową i w ten sposób ściągnąć od podatników więcej pieniędzy.

Sondaż przeprowadziła pracownia SW Research dla "Wprost". 48,1 proc. uczestników badania uważa, że należy się spodziewać dalszych podwyżek podatków. Z kolei 21,9 proc. respondentów uważa, że rząd nie będzie podnosił podatków. 30 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

