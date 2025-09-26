Wyższa składka zdrowotna? Tusk ucina dyskusje

Szef rządu został zapytany w piątek podczas konferencji prasowej o słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące składki zdrowotnej. Szefowa MZ stwierdziła w czwartek w wywiadzie w TVP Info, że będzie rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, aby zasypać pogłębiającą się dziurę w budżecie NFZ. – Wiemy, że składki zdrowotnej na realizację wszystkich świadczeń nie starcza. Mam nadzieję, że uda nam się stałe zasilanie NFZ-u zapewnić. Niemniej jednak również wymagane są od nas i oczekiwane reformy systemu – powiedziała Sobierańska-Grenda.

Co na to szef rządu? – Nie będziemy na pewno podnosili składki zdrowotnej – zadeklarował Donald Tusk. – Proszę traktować wypowiedź pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili ministerstwo i NFZ mają do dyspozycji – podkreślił.

Premier zapowiedział też rządowe prace nad organizacją wydatków w ochronie zdrowia. – Będziemy jeszcze bardzo precyzyjnie analizować, gdzie te wydatki można zracjonalizować, gdzie te pieniądze są marnowane, gdzie nie służą bezpośrednio zdrowiu pacjentów. Czeka nas seria trudnych i ciężkich rozmów, przede wszystkim w trójkącie NFZ, Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia. Będę w tym też uczestniczył, będziemy informowali o efektach – ogłosił lider PO.

Prezydent zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną

Na początku maja prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Jego zdaniem, budzi ona "poważne wątpliwości".

Ustawa wprowadzała dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców — część ma być ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część pierwsza, zryczałtowana, ma wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

