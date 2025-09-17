Ulga mieszkaniowa już nie dla wszystkich. Rząd chce ją mocno ograniczyć

Obecnie sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia może być zwolniona z PIT, jeśli uzyskane środki w ciągu trzech lat zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe. Ministerstwo Finansów uważa, że problemem jest brak precyzyjnej definicji tych celów, co ma pozwalać Polakom na często nadużywane interpretacje.

Jak zauważa w rozmowie z Interią Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton, „w praktyce wystarczy, że podatnik zamieszka w nowym lokalu choćby tymczasowo, by spełnić warunek ulgi”.

Ministerstwo zlikwiduje ulgę?

Ministerstwo chce, aby ze zwolnienia mogli korzystać wyłącznie ci podatnicy, którzy nie posiadają już innego mieszkania. Oznaczałoby to, że nabycie kolejnej nieruchomości z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nie dawałoby prawa do ulgi, jeśli podatnik jest już właścicielem innego lokalu.

– Trudno dokonywać interpretacji na podstawie krótkiego wpisu do wykazu prac rządu, ale jeśli byłoby to podejście zero-jedynkowe, nie byłoby dobre. Potrzebne są wyjątki i precyzyjne zapisy, które nie skrzywdzą podatników w trudnych sytuacjach życiowych – uważa Samborska.

Problematyczna współwłasność

Przykładem mogą być sytuacje, w których ktoś jest współwłaścicielem lokalu, w którym realnie nie da się zamieszkać, albo musi kupić nowe mieszkanie jeszcze przed sprzedażą dotychczasowego, czekając na zakończenie budowy.

Szczególnym wyzwaniem będzie kwestia współwłasność. Dziedziczenie mieszkania wspólnie z rodzeństwem nie oznacza faktycznej możliwości zamieszkania w takim lokalu. Z kolei wprowadzenie prostego kryterium "braku posiadania nieruchomości" mogłoby być obchodzone np. poprzez przepisanie części udziałów na inną osobę.

Zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej to tylko część planowanych reform. Ministerstwo Finansów pracuje również nad modyfikacjami w innych obszarach, m.in. w uldze IP Box oraz w przepisach dotyczących daniny solidarnościowej.

